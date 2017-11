Reno De Medici: utile triplicato al 30 settembre, Eric Laflamme nominato presidente

Luca Fiore 3 novembre 2017 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Al 30 settembre, Reno De Medici ha registrato ricavi per 429,7 milioni, dai 345,9 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, e un Ebitda di 33 milioni, contro i 23,4 milioni del corrispondente periodo 2016. Più che triplicato l’utile netto, salito da 3,5 a 12,1 milioni.L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2017 è pari a 42 milioni, con una diminuzione di 2,4 milioni rispetto ai 44,4 milioni di fine 2016 e di 13,9 milioni se confrontato con il pari periodo dell’anno precedente.Preso atto delle dimissioni dalle cariche di Presidente – non esecutivo – e amministratore comunicate da Robert Hall, il Cda ha nominato per cooptazione Eric Laflamme, conferendo allo stesso la carica di Presidente (le deleghe individuali di gestione restano all’Amministratore delegato Michele Bianchi).