Recordati: utili e ricavi in crescita nel II trimestre

Recordati ha archiviato il secondo trimestre con ricavi in crescita dell'8,2% a 308,9 milioni di euro e un utile netto pari a 68,5 milioni, in aumento del 19,% rispetto al corrispondente periodo del 2016. La posizione finanziaria netta a fine giugno evidenzia un debito netto di 356,3 milioni che si confronta con un debito netto di 198,8 milioni a dicembre 2016. Nel periodo, precisa la società farmaceutica, sono stati distribuiti dividendi e conclusa l’acquisizione dei diritti di commercializzazione di alcuni prodotti da AstraZeneca per un esborso complessivo di 324,9 milioni.