Recordati: utile e fatturato in aumento a due cifre, dividendo sale a 0,85 euro

Luca Fiore 15 marzo 2018 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

+0,86% a Piazza Affari per il titolo Recordati che si porta a 29,41 euro a seguito della presentazione dei conti 2017. Il gruppo attivo nel settore farmaceutico ha chiuso lo scorso esercizio con un utile netto di 288,8 milioni di euro, +21,6% rispetto al 2016, e ricavi a 1.288,1 milioni, in aumento annuo dell’11,6%.Crescita a due cifre anche per l’Ebitda, salito del 22,5% a 454,7 milioni, mentre l’indebitamento a fine esercizio si è attestato a 381,8 milioni, in deciso aumento nei confronti dei 198,8 milioni di 12 mesi prima.Il Cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2017 di 0,42 euro (0,70 € nel 2016).Per l’anno corrente, i ricavi sono visti a 1,35-1,37 miliardi, l’Ebitda a 490-500 milioni e l’utile netto a 310-315 milioni. “L’andamento delle vendite nette del Gruppo nei primi due mesi del 2018 è in linea con le aspettative”, si legge nella nota diffusa dalla società.