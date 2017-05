Recordati: ricavi e utili in crescita nel primo trimestre, riviste al rialzo stime 2017

Daniela La Cava 4 maggio 2017 - 13:11

Recordati ha archiviato il primo trimestre del 2017 con ricavi in crescita del 13,1% a 341,9 milioni di euro e un utile netto cheè cresciuto di quasi il 20% a 78,5 milioni. L’utile operativo si è attestato a 107,3 milioni, in crescita del 19,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 31,4 per cento.



La società ha deciso di rivedere al rialzo gli obiettivi per l'intero 2017. "La crescita delle attività del gruppo è proseguita in modo molto positivo nel mese di aprile - ha dichiarato Andrea Recordati, vice presidente e amministratore delegato - e per l’intero anno 2017 prevediamo di migliorare i nostri obbiettivi e di realizzare ricavi di circa 1.250 milioni di euro, un Ebitda di circa 425 milioni, un utile operativo di circa 380 milioni e un utile netto di circa 275 milioni".