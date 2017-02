Recordati: crescita a due cifre per ricavi e utile nel 2016, utile visto a 260 milioni nel 2017

Luca Fiore 9 febbraio 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

I risultati preliminari dell’esercizio 2016 spingono il titolo Recordati, in rialzo del 2,67% a 27,72 euro. La società ha annunciato di aver chiuso l’esercizio con un utile netto di 237,4 milioni, +19,4% rispetto al 2015, e un fatturato di 1.153,9 milioni, in aumento del 10,1%. Crescita a due cifre anche per l’Ebitda, salito del 17,1% a 371,2 milioni.



La posizione finanziaria netta a fine 2016 evidenzia un debito netto di 198,8 milioni, dagli 88,7 milioni al 31 dicembre 2015.

Il Cda ha inoltre esaminato Piano industriale per il triennio 2017-2019. Nell’anno corrente il management prevede di realizzare ricavi per 1.220 milioni, un Ebitda di 410 milioni, un utile operativo di 365 milioni e un utile netto a 260 milioni.



Nel 2019 il giro d’affari è visto a 1.450 milioni, l’Ebitda a 500 milioni, l’utile operativo a 450 milioni e un l’utile netto a 325 milioni.