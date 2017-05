Prysmian: utile netto stabile nei primi tre mesi. Delude stima su Ebitda adjusted 2017

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi di gruppo per 1.849 milioni, -3,7% organico rispetto a un anno prima. L’Ebitda è passato da 140 a 130 milioni di euro e il dato rettificato è ammontato a 154 milioni, segnando un miglioramento rispetto a 150 milioni del primo trimestre 2016 (+2,5%).



Stabile a 37 milioni l’utile netto mentre l’indebitamento si è attestato a 998 milioni (1.038 al 31 marzo 2016). L’Ebitda “adjusted” è risultato sostanzialmente in linea con le stime mentre il debito era visto a 940 milioni.



“Le prospettive per l’intero 2017 sono positive, seppur con la cautela dovuta alle incertezze che caratterizzano diversi mercati e aree geografiche e ci consentono di definire obiettivi di redditività in rialzo, con un Ebitda Rettificato previsto nel range di €710-€750 milioni (consenso 758 milioni, ndr)”, ha commentato l’Amministratore delegato di Prysmian Group, Valerio Battista.



Sul listino di Piazza Affari il titolo ha terminato in calo del 3,5% a 25,93 euro.