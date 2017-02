Primi sui Motori: fatturato stimato a 20 milioni nel 2017, a 29,5 milioni nel 2021

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Primi sui Motori oggi ha approvato il Budget 2017 e il Piano Industriale 2017-2021. Per l’anno corrente i ricavi consolidati sono visti a 20 milioni di euro mentre l’Ebitda è stimato a “oltre” 4,2 milioni. Nel 2021 i due dati dovrebbero attestarsi a circa 29,5 milioni e “oltre” 7,8 milioni.



“Grazie alle numerose innovazioni di processo e di prodotto e agli investimenti fatti nell’ultimo anno, Primi sui Motori può presentare un Piano Industriale che punta su un ulteriore contenimento dei costi e su un’offerta più aggiornata e competitiva, estesa anche a nuovi segmenti di mercato ad alto potenziale”, ha commentato Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore delegato della società.



“Proseguirà a ritmo sostenuto –continua Reggiani - anche il rafforzamento delle reti commerciali che avranno a disposizione, in primo luogo, le tante, nuove opportunità di crescita espresse nelle linee guida organiche del Piano e che verranno sostenute anche da importanti investimenti dedicati, da nuovi strumenti di vendita e da continue iniziative promozionali”.



Il titolo a Milano passa di mano a 1,8 euro, il 7,08% in più rispetto al dato precedente.