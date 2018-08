Prada: ricavi e utili in crescita nel I semestre

Alessandra Caparello 1 agosto 2018 - 16:22

Crescono i ricavi di Prada nel primo semestre del 2018 che si chiude con un +3% a quota 1,5 miliardi. Il canale Retail del gruppo ha messo a segno un'importante crescita aumentando del 10% (+3% a cambi correnti), così anche sulla stessa scia il canale Wholesale che ha registrato un +8% a cambi costanti (+5% cambi correnti).In miglioramento l'ebitda che tocca il +8% a 271 milioni (17,6% sui ricavi contro il 16,9% nel primo semestre 2017) e l'utile netto pari a 106 milioni, in rialzo dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2017. Infine buona anche la generazione di cassa operativa, pari a 180 milioni, con una posizione finanziaria netta negativa per 240 milioni dopo aver pagato 186 milioni di dividendi.Esprime soddisfazione per i risultati del primo semestre del 2018, il numero uno di Prada, Patrizio Bertelli che ha auspicato che l'azienda di moda prosegua nel percorso di crescita di valore. “Questa prima parte del 2018 si chiude con risultati molto soddisfacenti per tutto il gruppo Prada - ha commentato - a una crescita dei ricavi trasversale a marchi, prodotti e mercati, è corrisposto un progresso dei margini, pur avendo continuato a investire in qualità ed innovazione dei prodotti, in visibilità dei brand ed evoluzione digitale".