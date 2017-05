Poste Italiane: utile scende meno del previsto nel primo trimestre

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Poste italiane ha chiuso il primo trimestre con un utile di 351 milioni, in calo rispetto ai 367 milioni dello stesso periodo del precedente esercizio ma maggiore dei 324 milioni stimati dagli analisti.



Segno meno anche per i ricavi, in flessione del 2,3% a 9,5 miliardi, e per il risultato operativo, -6,4% a 526 milioni.



La posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un avanzo di 4,3 miliardi, rispetto a 6,2 miliardi al 31 dicembre 2016, “e risente – precisa la società - principalmente del decremento di fair value degli strumenti finanziari di € 1.649 milioni”.