Poste Italiane chiude il 2017 con utile in rialzo del 10%, dividendo salito a 0,42 euro per azione

20 febbraio 2018

Poste Italiane ha chiuso il 2017 con risultati in crescita. Nel dettaglio l'utile netto è salito dell'11% a 689 milioni di euro, mentre i ricavi hanno segnato un +1% a 33,4 miliardi. Il settore dei Servizi Postali e Commerciali ha registrato ricavi pari a 3,6 miliardi, -5% rispetto al 2016, con il comparto pacchi che però è aumentato del 6,7%, mitigando gli effetti della fisiologica riduzione dei volumi sulla corrispondenza. Alla luce di questa performance, Poste Italiane ha confermato la distribuzione dell’80% dell’utile netto preliminare del 2017, corrispondente a un dividendo di 0,42 euro per azione, in aumento del 7,7% rispetto al 2016. "I risultati del 2017 - ha anticipato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane - costituiscono una solida base per il piano strategico, che verrà presentato il prossimo 27 febbraio a Milano".