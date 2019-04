Portale Sardegna: valore produzione sale a 11 mln nel 2018

Daniela La Cava 29 aprile 2019 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Portale Sardegna (società quotata sull'Aim Italia) ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018, che vedono il valore della produzione attestarsi a 11 milioni di euro a fronte dei 5,8 milioni di Portale Sardegna stand alone nel 2017. Il Gross Travel Value (GTV o transato), che rappresenta il controvalore totale dei servizi turistici venduti ai clienti, è pari a 12,5 milioni e segna una crescita rilevante, anche grazie all’acquisizione del 100% di Royal Travel Jet Sardegna. Raddoppia l'Ebitda che raggiunge quota 0,66 milioni, e il risultato netto è pari a -0,07 milioni, "valore dettato - si legge in una nota - principalmente da perdite straordinarie su crediti per 0,07 milioni della controllata Royal Travel Jet Sardegna e dall'ammortamento sul Goodwill di Royal Travel Jet che pesa 0,1 mln".