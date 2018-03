Popolare Sondrio: rispetteremo obblighi di legge. Dividendo sale a 7 centesimi

Luca Fiore 23 marzo 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

“Non appena il quadro normativo sarà pienamente chiarito, l'Amministrazione assumerà le iniziative volte a garantire, come sempre, il pieno e tempestivo rispetto degli obblighi di legge”. Il riferimento, contenuto nel comunicato di presentazione del bilancio 2017 della Banca Popolare di Sondrio, è alla recente pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della riforma delle popolari.“Quanto alle opinioni e ipotesi riportate dagli organi di informazione sulle future condotte della banca a tale riguardo, esse appartengono al legittimo pubblico dibattito su un tema di rilevante interesse e non sono attribuibili alla banca”.Il Cda dell’istituto proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,07 euro, in aumento rispetto agli 0,06 precedenti.