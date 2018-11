Pirelli: utile netto quasi raddoppiato nei primi 9 mesi, ricavi +4,4%

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Pirelli ha visto quasi raddoppiare gli utili nei primi nove mesi dell'anno e ha confermato i target di profittabilità per l'intero 2018 mentre ha rivisto al ribasso quello sui ricavi a causa della debolezza del Sud America. Il gruppo della Bicocca ha registrato da gennaio a settembre un utile netto di 378,1 milioni, in rialzo del 90% rispetto ai 198,9 milioni dello stesso periodo del 2017. I ricavi sono stati pari a 3,9 miliardi, con una crescita organica del 4,4%, grazie al positivo andamento del segmento high value, che ha evidenziato un progresso dell'11,5%. Sulla base di questi risultati, Pirelli prevede per l'intero 2018 ricavi pari a 5,2 miliardi contro i 5,4 miliardi stimati in precedenza per effetto principalmente della flessione del Sud America, mentre ha confermato i target di profittabilità con un Ebit rettificato pari a circa 1 miliardo di euro (consensus a 968 milioni).