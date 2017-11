Pirelli: ricavi a 4.038,5 mln (+9%) primi 9 mesi 2017, Ebit adj a 681,2 mln (+9,7%)

Titta Ferraro 6 novembre 2017 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

I ricavi di Pirelli nei primi 9 mesi del 2017 sono stati pari a 4.038,5 milioni di euro, con una crescita del 9% rispetto al corrispondente periodo 2016, trainata dal positivo andamento del segmento High Value (+13% i volumi e +13% i ricavi, con un’incidenza sul fatturato totale al 58% dal 56% al 30 settembre 2016). La crescita organica è stata pari al 7,7% ed esclude l’impatto dei cambi (+0,6%) e il consolidamento di Jiaozou Aeolus Car (+0,7%), la cui riconversione in marca Pirelli prosegue al fine di accelerare lo sviluppo in Cina, area che sarà il motore della crescita a livello mondiale del segmento High Value. L’Ebit Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ante costi di start-up è cresciuto del 9,7% a 681,2 milioni di euro rispetto ai 620,7 milioni di euro del corrispondente periodo del 2016.I risultati dei primi nove mesi, rimarca la nota di Pirelli, sono in linea con la strategia definita alla base del piano industriale 2017-2020 e riflettono il rafforzamento di Pirelli sull’alto di gamma con la progressiva riduzione dell’esposizione sul segmento standard.L'utile netto al 30 settembre è pari a 123,9 milioni, in forte accelerazione rispetto ai 22,7 milioni dell'analogo periodo 2016. L’utile netto delle attività in funzionamento (Consumer) al 30 settembre 2017 è stato pari a 198,9 milioni di euro rispetto a un utile di 35,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2016.