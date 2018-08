Pirelli reagisce bene ai conti, Mediobanca conferma rating outperform

Valeria Panigada 8 agosto 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Pirelli reagisce bene in Borsa ai conti diffusi ieri a mercato chiuso. In una seduta intonata alla cautela l'azione del gruppo della Bicocca segna un rialzo dello 0,4% scambiando in area 7,5 euro. Nel secondo trimestre del 2018 Pirelli ha registrato ricavi in calo dell’1,9% a 1,32 miliardi, penalizzati soprattutto dall’effetto cambi negativo, ma un incremento dei margini leggermente superiore alle attese. L’Ebitda rettificato ante costi di start-up è salito dell’8,8% a 310 milioni (305 milioni il consensus), mentre l’Ebit adjusted ante costi di start-up ha segnato un incremento dell'8,9% a 244 milioni (237 milioni il consensus). Confermati i target operativi 2018. Oggi gli analisti di Mediobanca hanno confermato il loro giudizio su pirelli al gradino outperform.