Pirelli. +7,6% per il fatturato 2017, debito in forte calo

Il 2017 di Pirelli si è chiuso con ricavi in aumento del 7,6% a 5.352,3 milioni di euro e un Ebit Adjusted ante costi di start-up in crescita del +9,7% a 926,6 milioni. Dopo la pubblicazione dei conti, il titolo a Piazza Affari scende dello 0,37% a 7,462€.Il fatturato è risultato inferiore ai 5,41 miliardi del consenso mentre l’utile netto, visto a 252 milioni, si è attestato a 263,3 milioni di euro (164 milioni nel 2016). Segno meno per la posizione finanziaria netta, pari a 3.218,5 milioni (4.912,8 nel 2016).Sul 2018, i ricavi sono attesi in crescita uguale o maggiore al 6% (+10% escludendo l’effetto cambi), l’Ebit adjusted è previsto superiore a 1 miliardo di euro e il rapporto fra posizione finanziaria netta ed Ebitda Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ante costi start-up a fine 2018 è stimato pari a circa 2,3 volte (2,7 volte nel 2017).