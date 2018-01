Piquadro: fatturato balza a 71,3 mln (+39,2%) grazie a effetto The Bridge

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 14:42

Nei primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2017/2018, il gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 71,32 milioni di euro, in aumento del 39,2% rispetto all'analogo periodo dell’esercizio precedente. L’aumento dei ricavi è stato determinato sia dall'introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge, che ha registrato nel periodo ricavi per 18,03 milioni, sia dall'aumento del 4% delle vendite a marchio Piquadro.Le vendite del canale Wholesale Piquadro, che al 31 dicembre 2017 rappresentano il 42,9% del fatturato totale del Gruppo, evidenziano un aumento dell’1,4% rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è stata determinato principalmente dall’aumento delle vendite nel mercato europeo (+13,7%) e domestico (+2%).Dal punto di vista geografico, i ricavi del gruppo Piquadro al 31 dicembre 2017 evidenziano un incremento del 42,6% (pari a circa 16,1 milioni di Euro) sul mercato italiano, che assorbe il 75,6% del fatturato, e una crescita del 43,7% (pari a circa 4,7 milioni di Euro) nel mercato europeo che si attesta così al 21,6% delle vendite consolidate. Nell’area geografica extra europea il fatturato è invece in flessione di circa 0,7 milioni di euro (pari a circa meno 26,2%).