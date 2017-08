Piquadro: +37% per il fatturato del Q1, attese di crescita confermate

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Piquadro ha chiuso il primo trimestre 2017/2018 con un fatturato consolidato di 19,1 milioni di euro, +37,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta si attesta a -11,4 milioni, in aumento di circa 4,7 milioni a causa, principalmente, dell’acquisizione della The Bridge.“Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre in linea con le nostre attese di crescita che vengono confermate dall’ottimo andamento delle vendite di luglio sia per i negozi Piquadro e The Bridge e sia dalle vendite e-commerce di entrambi i brand”, ha commentato Marco Palmieri, Presidente e Amministratore delegato di Piquadro.