Piquadro: +2,8% per il fatturato dei nove mesi e Pfn in miglioramento, titolo in rialzo

Luca Fiore 3 febbraio 2017 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per il titolo Piquadro che sul listino milanese passa di mano a 1,16 euro, l’1,76% in più rispetto al dato precedente.



La società ha annunciato di aver chiuso i nove mesi al 31 dicembre 2016 con ricavi netti di vendita per 51,2 milioni di euro, +2,8% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.



La Posizione finanziaria netta del gruppo risulta negativa e pari a circa 4,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto agli 11,8 milioni di fine 2015.