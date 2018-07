PharmaNutra: +20% per i ricavi del primo semestre, titolo positivo

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

+1,33% a 15,2 euro per il titolo PharmaNutra dopo la presentazione dei ricavi del primo semestre. Nei primi sei mesi, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 22,1 milioni di euro, in crescita di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.“Tale risultato –riporta la nota della società - è stato raggiunto grazie al consolidamento delle attività sul mercato italiano e sui mercati esteri. In particolare, si registra un notevole rafforzamento della presenza internazionale, avvalorato dal buon esito delle attività di ricerca e sviluppo”.