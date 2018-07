Parmalat: ricavi attesi in calo dell'1%

Alessandra Caparello 31 luglio 2018 - 17:16

Ricavi attesi in calo dell’1% per il gruppo Parmalat che sconta il rialzo dei prezzi della materia prima e le recenti tensioni commerciali. Lo rende noto la stessa società controllata dalla famiglia francese Besnier, che stima previsioni in flessione, rispetto all'anno precedente, intorno all’1% in termini di fatturato netto e in un range compreso tra -3% e 0% in termini di ebitda.“Per la prima parte dell'anno in corso, analogamente a quanto già evidenziato alla fine del precedente esercizio, ha confermato le forti difficoltà che il Gruppo sta affrontando in alcuni dei principali mercati in cui opera, quali in particolare Australia e Canada”. “In tale contesto” – continua la nota – “sono stati implementati importanti interventi organizzativi e definiti piani di azione nelle aree acquisto materia prima, industriale, commerciale e logistica, mirati a contrastare le principali criticità”.