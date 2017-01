Parmalat: +3,3% per il Mol 2016 a 459,2 milioni di euro

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 20:00

MILANO (Finanza.com)

Parmalat ha chiuso l’esercizio 2016 con un fatturato netto di 6.492,5 milioni di euro, +1,2% rispetto ai 6.416,1 milioni del 2015 mentre il Margine operativo lordo si è attestato a 459,2 milioni di euro, +3,3% nel confronto con i 444,5 milioni di euro dell’esercizio precedente.



“A tassi di cambio costanti ed escludendo sia i risultati delle nuove realtà acquisite in Brasile, in Messico e in Australia che la consociata venezuelana, la variazione del fatturato netto risulta in aumento del 2,5% con un contributo positivo di tutte le aree in cui il Gruppo opera, ad eccezione dell’Europa, mentre il margine operativo lordo è in crescita del 7,1% grazie soprattutto all’incremento registrato nelle aree Nord America e Africa”, riporta la nota della società.



“I risultati preliminari per l’esercizio 2016 - calcolati a tassi di cambio costanti, considerando per le nuove ed importanti acquisizioni i dati comparativi 2015 proforma ed escludendo la consociata venezuelana - confermano le aspettative della guidance registrando un incremento del fatturato netto di circa il 5% e del margine operativo lordo di oltre il 17%, rispetto all’anno precedente”.