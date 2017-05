Parmalat: +11,3% per il fatturato del primo trimestre. Guidance confermata

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 18:25

MILANO (Finanza.com)

Parmalat ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con volumi in calo del 6,8% a causa, in termini di aree geografiche, dell’America Latina e, in termini di categorie prodotto, del latte. Crescita a due cifre invece per il fatturato, salito dell’11,3% a 158,7 milioni.



Guidance 2017 confermata. “Per l’esercizio 2017, a tassi di cambio costanti ed escludendo la controllata Venezuela – data la situazione critica del Paese dovuta anche all’elevata inflazione e alla forte svalutazione della valuta locale – Parmalat stima una crescita, rispetto all’anno precedente, del fatturato netto e del margine operativo lordo intorno al 4% per entrambi gli indicatori”, riporta la nota della società.