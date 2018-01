Openjobmetis: ricavi preliminari salgono del 26,7% nel 2017

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Opnjobmetis, una delle principali agenzie per il lavoro, quotata sul segmento Star, ha annunciato che i ricavi preliminari di vendita per il 2017 sono saliti a 583,9 milioni di euro rispetto ai 460,9 milioni registrati nel 2016. "La crescita del 26,7% - spiega la società in una nota - è dovuta ad un aumento dei ricavi legati all'attività core, ovvero somministrazione lavoro temporaneo (+26,9% rispetto al 2016), ricerca e selezione (+9,7% rispetto al 2016) e dei ricavi per altre attività (+12,8% rispetto al 2016)".