Netweek: 6,8% per i ricavi pubblicitari, titolo tonico

Luca Fiore 22 gennaio 2018 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava sugli scudi per Netweek, in rialzo del 3,84% a 0,243 euro. La società ha annunciato di aver chiuso il 2017 con una raccolta pubblicitaria di 16,6 milioni di euro, +6,8% rispetto all’anno precedente (+5,8% sui mezzi tradizionali e +36% sui canali digitali anche tenuto conto dei nuovi media in portafoglio).Il dato, sottolinea la società, è “in notevole controtendenza rispetto alla raccolta pubblicitaria nazionale che ha registrato nel 2017 una contrazione del -7,6%”.