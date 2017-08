MutuiOnline: ricavi e utile in crescita a due cifre nei primi sei mesi

Luca Fiore 10 agosto 2017 - 18:57

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre di MutuiOnline si è chiuso con ricavi per 78,7 milioni, +16,9% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, e un risultato operativo in aumento del 24,3% a 20,4 milioni. Crescita a due cifre anche per il risultato netto, salito del 26,9% a 13,9 milioni.Per il resto dell’anno, “è ipotizzabile –riporta la nota della società- la continuazione delle tendenze in atto, con una prosecuzione della contrazione delle surroghe ed una modesta crescita dei mutui di acquisto”.“Il contesto generale di mercato, in progressivo miglioramento sia in termini di offerta di mutui da parte delle banche che di domanda da parte dei consumatori, appare tuttavia compatibile con una ripresa della crescita nel corso del 2018”.