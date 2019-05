Mps: nel I trimestre utile sceso a 28 milioni, pesano oneri straordinari. Ricavi -8,5%

Valeria Panigada 9 maggio 2019 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 28 milioni di euro, in pesante calo rispetto ai 188 milioni dello stesso periodo del 2018. A pesare sul risultato, ha spiegato l'istituto, sono state componenti negative non operative e non ricorrenti per 92 milioni, tra cui 61 milioni per i contributi al Fondo Sistema. I ricavi sono scesi dell'8,5% a 803 milioni a seguito della flessione delle commissioni nette, del margine di interesse e del risultato netto della negoziazione e delle attività/passività finanziarie.Sul fronte commerciale, Mps evidenzia un miglioramento rispetto al trimestre precedente con una raccolta diretta che è salita del 2,4%, dando un segnale positivo derivante dal rilancio dell'attività. Pedr quanto riguarda la posizione patrimoniale, la banca senese registra un Common Equity Tier 1 Ratio pari al 13,3% (rispetto al 13,7% di fine 2018) e un Total Capital Ratio pari a 14,7%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.