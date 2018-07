Monnalisa: giovedì debutto all'AIM

Alessandra Caparello 10 luglio 2018 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Monnalisa fa il suo ingresso in Borsa Italia. Il gruppo leader nel settore dell'abbigliamento di fascia alta per bambini, ha ottenuto il via libera per l'ammissione alla quotazione sul mercato Aim, dove debutterà giovedì.1.290.800 le azioni ordinarie collocate, di cui 1.236.300 rivenienti da aumento di capitale a pagamento e 54.500 in vendita da parte dell'azionista di controllo, Jafin Due. Prezzo di collocamento di 13,75 euro.L'ad, Christian Simoni, ha commentato:“Abbiamo deciso di fare un'operazione quasi esclusivamente in aumento di capitale per poter accelerare la crescita, anche attraverso un importante piano di apertura di nuovi punti vendita nei prossimi anni”.