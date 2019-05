Mondo Tv avanza di oltre il 4%, ritorno all'utile nel primo trimestre 2019

Daniela La Cava 13 maggio 2019 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV torna all'utile, dopo la perdita di chiusura del 2018. Il consiglio di amministrazione del gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la tv e il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019, che vede, a livello consolidato, un valore della produzione pari a 5 milioni di euro, un Ebitda di circa 3 milioni, un Ebit di 1,8 milioni e un utile netto di 1 milione.Si tratta di risultati in linea, afferma la società in un comunicato, con quanto previsto nel nuovo business plan approvato lo scorso 10 dicembre, e che prevede per il 2019 un valore della produzione consolidato pari a circa 24 milioni di euro e un utile netto di 4 milioni.Numeri che sostengono il titolo Mondo Tv a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 4,4% a 1,359 euro.