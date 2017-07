Mondo TV: +77% per l’utile netto al 30 giugno. Corradi: 2017 potrebbe essere miglior anno di sempre

Luca Fiore 25 luglio 2017 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Al 30 giugno 2017, la capogruppo Mondo TV ha registrato un valore della produzione di 14,7 milioni, +39% rispetto ai primi sei mesi del 2016, e un Ebitda di 11,1 milioni, +46%. +68% a 8,6 milioni per l’Ebit e +77% dell’utile netto, salito da 3,3 a 5,9 milioni.“Il 2017 si prospetta come il miglior anno di sempre per il gruppo Mondo TV”, ha detto il CEO Matteo Corradi. “Siamo in particolare soddisfatti dell’andamento dell’Ebit e del significativo incremento di tutte le marginalità; mi auguro che a breve l’andamento del titolo possa riflettere questa grande crescita industriale”.