Mondadori: utile 2017 sale a 30,4 mln di euro

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Mondadori ha archiviato il 2017 con un risultato netto di gruppo pari a 30,4 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto ai 22,5 milioni del 2016. Il gruppo di Segrate ha visto i ricavi netti consolidati attestarsi a 1,268 miliardi, in rialzo dello 0,4% rispetto al 2016 e in lieve flessione dello 0,9% su base pro-forma. I ricavi delle aree del gruppo hanno rilevato una dinamica differente, segnala la società in una nota, con una crescita del 10% per l’area libri (anche per effetto di un diverso periodo di consolidamento) e un calo complessivo del 7% per le aree periodici, legato alla contrazione dei mercati diffusionali e pubblicitari. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted consolidato nell'esercizio 2017 è risultato in crescita del 6,3% (su base proforma), attestandosi a 106,3 milioni di euro.