Moncler: +16% per il fatturato del primo trimestre

Luca Fiore 4 maggio 2017 - 18:33

MILANO (Finanza.com)

Il primo trimestre di Moncler si è chiuso con ricavi per 276,2 milioni, in aumento del 16% a tassi di cambio correnti e del 15% a tassi di cambio costanti.



Moncler ha conseguito una crescita del fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera: il dato italiano ha segnato un +7%,il giro d’affari in EMEA ha registrato un incremento del 26% (tassi di cambio costanti), +12% per Asia e Resto del Mondo e per l’area “Americhe”.



Dal punto di vista del canale distributivo, il retail ha segnato un +18% mentre il wholesale un +8%.