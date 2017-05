Molmed: perdita in calo del 10% nei primi tre mesi

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 18:44

MILANO (Finanza.com)

Molmed ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi per 4,4 milioni, dai 5,3 di un anno prima, e un risultato netto in miglioramento (+10,8%) da -4,1 a -3,7 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 è positiva per 15,2 milioni (da 19,7 milioni al 31 dicembre 2016).



“Nel corso del 2017 la Società prevede la continuazione dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti proprietari in sperimentazione, l’accesso al mercato nei primi Paesi europei di Zalmoxis, nonché il proseguimento delle attività volte ad accrescere le collaborazioni di sviluppo e produzione cell & gene therapy svolte conto terzi”, si legge nel comunicato diffuso da Molmed.