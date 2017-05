Mittel: balzo del fatturato nei primi sei mesi, Ebitda torna positivo

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 19:25

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre dell’esercizio 2016 – 2017 del Gruppo Mittel si è chiuso con ricavi per 14,1 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 4,4 milioni nel pari periodo del precedente esercizio, e un Ebitda positivo per 1,1 milioni, da -7 milioni.



Il dato è stato influenzato positivamente, riporta la nota della società, “dall’acquisizione di Gruppo Zaffiro nonché dai risultati del processo di razionalizzazione del Gruppo e dalla dismissione delle partecipazioni di minoranza”.



Al 31 marzo la perdita netta scende da 8,2 a 1,1 milioni mentre la posizione finanziaria netta consolidata è pari a 62,5 milioni, in aumento per l’investimento in Zaffiro rispetto ai 54,5 milioni al 30 settembre 2016.



Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 175 milioni di euro.