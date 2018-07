Milleproroghe: rinvio di 6 mesi per la riforma Bcc

Alessandra Caparello 24 luglio 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

La piena efficacia della riforma delle Bcc sarà rinviata di sei mesi. A dirlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dove ha illustrato il contenuto del decreto milleproroghe appena approvato.“Abbiamo prorogato il termine per la piena efficacia della riforma dei gruppi bancari cooperativi", ha detto il presidente Conte, precisando che tra le modifiche introdotte il decreto prevede nell'ambito della riforma delle Bcc "le partecipazioni sociali" degli istituti di credito cooperativo nella banca capogruppo "salgono al 60%, i rappresentanti salgono alla metà più due, è prevista consultazione delle banche di credito cooperativo, c'è una maggiore autonomia sul piano delle strategie e delle politiche commerciali"."Questo intervento contiene anche alcune modifiche della disciplina: questa è una valutazione prettamente politica, non solo una proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari, ma siamo anche intervenuti con alcune misure di disciplina che realizzano una riforma della riforma", ha concluso Conte.