Mediobanca presenta i conti. Alberto Nagel: "Anno di grande soddisfazione"

Alessandra Caparello 1 agosto 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Risultati superiori al consensus degli analisti quelli registrati da Mediobanca nel bilancio 2017-2018. Cresce l’utile netto del 15,2% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a quota 863,9 milioni di euro, così anche i ricavi toccano una crescita record del 10% a 2,4 miliardi.Al termine della presentazione dei conti Piazzetta Cuccia ha proposto ai soci un dividendo di 0,47 euro per azione, in crescita del 27% rispetto alla cedola di 0,37 euro di un anno fa. La banca milanese prevede inoltre di riacquistare ben il 3 per cento delle proprie azioni e di utilizzarle per eventuali acquisizioni o come parte di un piano di compensazione. La Direzione chiederà l'autorizzazione nel mese di ottobre per effettuare gli acquisti nei 18 mesi successivi. Come ha reso noto il CEO di Mediobanca il capitale aggiuntivo potrebbe derivare dalla prevista riduzione della partecipazione in Assicurazioni Generali SpA dal 13 per cento al 10 per cento entro giugno.Hanno contribuito a incrementare il fatturato le recenti acquisizioni nel settore della gestione patrimoniale, che oggi rappresenta oltre il 40% delle commissioni bancarie. La banca punta a un aumento del 43% del risultato lordo di gestione, che dovrebbe raggiungere 1 miliardo di euro nel 2019, attraverso l'incremento della sua divisione patrimoniale. "Abbiamo in programma di fare acquisizioni anche quest'anno", ha detto il CEO Alberto Nagel in una conference call."Andremo avanti sulla stessa strada e preferiamo andare avanti nella direzione di marcia che avete visto che sarà ulteriormente rafforzata perché continueremo anche quest'anno a fare acquisizioni".