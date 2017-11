Mediaset: utile sopra le stime al 30 settembre, target confermati

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 18:34

MILANO (Finanza.com)

Al 30 settembre, Mediaset ha registrato ricavi netti per 2.532,8 milioni di euro, dai 2.563,9 milioni di un anno prima, e un Ebit di 194,7 milioni, contro i 29,5 milioni dello scorso anno. Il primo dato è sostanzialmente in linea con le stime mentre per il risultato operativo gli analisti avevano stimato 170 milioni.Meglio del previsto anche il risultato netto che, atteso a 20 milioni, è passato da -118 a 35,9 milioni. In aumento l’indebitamento finanziario netto, salito dai 1.162,4 milioni di fine 2016 a 1.395,8 milioni.“Si conferma l’obiettivo di conseguire al termine dell’esercizio un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi”, riporta la nota emessa da Cologno Monzese.