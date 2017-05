Mediaset: utile di 15,9 milioni nel primo trimestre. Segno meno per i ricavi

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 18:35

MILANO (Finanza.com)

Mediaset ha annunciato di aver chiuso i primi tre mesi con ricavi netti per 889,3 milioni di euro, rispetto ai 912 milioni del primo trimestre, e un utile netto di 15,9 milioni, contro i -18,2 milioni del primo trimestre 2016 (+34,1milioni).



L’indebitamento finanziario netto è passato dai 1.162,4 milioni di fine 2016, a 1.169 milioni.



“L’andamento della raccolta pubblicitaria del gruppo, pur in presenza di un contesto economico ancora incerto, dovrebbe mantenersi positivo anche nella restante parte dell’esercizio in entrambe le aree geografiche di riferimento”, riporta la nota della società.



La società conferma “la previsione di conseguire su base annua un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi”.