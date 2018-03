Massimo Zanetti: utile 2017 sale a 18,1 mln, +4,2% per i ricavi

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Conti 2017 in crescita per Massimo Zanetti Beverage Group. Il gruppo, tra i leader internazionali nella produzione e vendita di caffè tostato, ha annunciato di avere chiuso il 2017 con ricavi in crescita del 4,2% a 956,1 milioni di euro, mentre l'utile netto si è attestato a 18,1 milioni, in rialzo dell'8% rispetto ai 16,8 milioni del 2016. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è salito del 9,7% a 75 milioni. Alla luce dei risultati conseguiti nel 2017, il cda ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,17 euro per azione ordinaria.Guardando all'anno in corso Massimo Zanetti Beverage Group si attende una crescita dei ricavi nell’ordine del 2-4%, con un incremento dell’Ebitda Adjusted stimato, invece, nell’ordine del 5-8 per cento.