Massimo Zanetti Beverage: +7,4% per i ricavi nel semestre, utile scivola a 4,4 mln€

Daniela La Cava 8 agosto 2017 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Massimo Zanetti Beverage Group (MZB), leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato, ha annunciato i risultati dei primi sei mesi dell'anno che sono stati archiviati con ricavi in crescita del 7,4% a 475,6 milioni di euro e con un utile del periodo in calo del 14,6% a 4,4 milioni rispetto al primo semestre del 2016 quando era pari a 5,2 milioni. "Tale decremento - spiega la società - è prevalentemente riconducibile al combinato effetto dell’incremento degli oneri finanziari netti, principalmente dovuto alla riduzione degli utili su cambi". Nel semestre l'utile operativo si è attestato a 10,8 milioni, in diminuzione di 0,3 milioni rispetto al semestre dell’anno precedente. Diminuzione è che la società imputa principalmente "all'incremento della voce ammortamenti principalmente a seguito dell’acquisizione della società Nutricafès".Riferendosi alle aspettative per il 2017, la società ha dichiarato che "sulla base dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2017 le aspettative relative alle performance del Gruppo MZB per l’esercizio 2017 risultano invariate".