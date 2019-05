Maserati: vendite giù del 41%. Mike Manley ottimista: "Miglioramenti nel secondo trimestre"

Alessandra Caparello 3 maggio 2019 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Trimestre debole per Maserati i cui ricavi netti sono scesi del 38% a 471 milioni di euro, con ebit adjusted in flessione di 75 milioni a 11 milioni di euro, e margine sceso di 910 punti base al 2,3.In flessione anche le consegne scese del 41% a 5.500 unità, in parte per i programmati interventi di gestione delle scorte. Negativo anche il free cash flow industriale (continuing operation) per 300 milioni di euro. I miglioramenti arriveranno nel secondo semestre ha dichiarato Mike Manley.Nel corso del primo trimestre dell'anno, Fca sottolinea di aver “implementato diverse azioni volte al rafforzamento del business, tra cui il rinnovo del contratto di lavoro in Italia e le costanti iniziative sui costi in tutte le Regioni”.