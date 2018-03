Marr: ricavi e utile in aumento nell’esercizio 2017, cedola sale a di 0,74 Euro

Luca Fiore 14 marzo 2018 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2017 di Marr si è chiuso con ricavi consolidati pari a 1.624,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.544,4 milioni del 2016, e un Ebitda passato da 111 a 116 milioni. Segno più anche per l’utile netto che, a 58,5 milioni nel 2016, si è attestato a 65,5 milioni.Il Cda della società proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,74 euro, in aumento di 4 centesimi rispetto al dato precedente.