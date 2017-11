Maire Tecnimont: utile netto balza a 98,4 mln di euro nei 9 mesi, titolo accelera al rialzo in Borsa

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Nei primi 9 mesi del 2017 Maire Tecnimont ha registrato un utile netto consolidato di 98,4 milioni di euro, in rialzo del 73,6% rispetto ai 56,7 milioni dell'analogo periodo nel 2016. Crescita a doppia cifra per i ricavi che si sono attestati a 2,59 miliardi (+52,1%) e per il margine operativo lordo (Ebitda) che è salito del 27% a 143,3 milioni. Grazie alle acquisizioni dei primi nove mesi del 2017, segnala la società in una nota, il portafoglio ordini al 30 settembre 2017 è stato pari a 7,633 miliardi, in aumento di 1,116 miliardi rispetto al 31 dicembre 2016.Nel capitolo "evoluzione prevedibile della gestione", Maire Tecnimont prevede "il mantenimento di un elevato livello di portafoglio, grazie al riconosciuto patrimonio tecnologico in continuo sviluppo e ampliamento, alle recenti importanti acquisizioni e ad un modello di business flessibile, in grado di anticipare le richieste e le evoluzioni del mercato". E in scia a questi risultati il titolo Maire Tecnimont accelera al rialzo in Borsa (+1,99% a 4,82 euro ad azione).