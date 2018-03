Maire Tecnimont: titolo avanza del 4% in Borsa post conti e dividendo

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Maire Tecnimont ha approvato i conti 2017, archiviati con un utile netto consolidato di 126,6 milioni di euro, in crescita del 48,4% rispetto agli 85,3 milioni del 2016. Nel periodo in esame i ricavi sono saliti del 44,7% a 3,5 miliardi. "L’incremento dei volumi riflette la crescita del portafoglio ordini ed è principalmente riconducibile all'entrata a pieno regime dei principali progetti di tipologia EPC nel 2017, che nell'esercizio precedente erano ancora nelle fasi iniziali", spiega la società in una nota. Crescita a doppia cifra per il margine operativo lordo (Ebitda) che è aumentato del 20,9% a 193,5 milioni e il risultato operativo (Ebit) che si è attestato a 183,5 milioni (+20,3%). Il board ha inoltre deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,128 euro per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 30 aprile 2018 (c.d. ex date), con messa in pagamento il prossimo 3 maggio. A Piazza Affari il titolo Maire guadagna oltre il 4% a 4,006 euro.