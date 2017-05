Maire Tecnimont: titolo a ridosso dei 4 euro dopo conti, utile netto e operativo oltre le attese

Alessio Trappolini 10 maggio 2017 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Effetto trimestrali anche per Maire Tecnimont che al momento guadagna più del tre per cento dopo aver diffuso nel primissimo pomeriggio i conti relativi al primo trimestre del 2017. In tale periodo l’azienda ha fatto segnare un incremento degli utili netti 31,8 milioni di euro (+73% a/a), oltre le attese del consenso poste a 25 milioni secondo Bloomberg.



A livello patrimoniale al 31 marzo scorso il debito era pari a 31 milioni, mentre il portafoglio ordini era pari a 5,82 miliardi. In questo quadro il titolo al momento guadagna oltre il 3,78%, con il prezzo arrivato a 3,954 euro.