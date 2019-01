Luxottica: negli ultimi 4 anni vendite salite del 40%, utile +80%

Valeria Panigada 31 gennaio 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Luxottica si prepara a una nuova avventura, quella di EssilorLuxottica, con numeri forti. Il consiglio di amministrazione del gruppo italiano degli occhiali, riunitosi ieri per la sua ultima seduta prima del delisting da Piazza Affari, atteso per il prossimo 5 marzo 2019, ha colto l’occasione per un bilancio del suo quadriennio di attività. "Dal suo rientro alla guida di Luxottica nel 2015 - si legge nella nota stampa - il presidente Leonardo Del Vecchio ha realizzato un profondo rinnovamento strategico, operativo, tecnologico e manageriale", che si è tradotto in una crescita dei risultati. Dal confronto dei conti degli ultimi quattro anni rispetto al periodo 2010-13, le vendite sono cresciute di circa il 40% da 26 miliardi a 36 miliardi di euro, mentre l’utile netto rettificato è cresciuto di circa l'80%. Luxottica ha precisato che si tratta di stime del management non ancora oggetto di approvazione del consiglio di amministrazione né assoggettate a revisione contabile. I risultati definitivi di Luxottica Group per l’esercizio 2018 verranno pubblicati il prossimo 8 marzo a seguito dell’approvazione del board di EssilorLuxottica.