Leonardo straccia le attese: utile primo trimestre balza a 77 milioni, in crescita anche ricavi e ordini

Daniela La Cava 9 maggio 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle aspettative Leonardo. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha mandato in archivio i primi tre mesi dell'anno con ricavi pari a 2,7 miliardi di euro (+11,2%), Ebita di 163 milioni (+6,5%) e con un utile netto che è balzato del 54% a 77 milioni. Il mercato si attendeva un fatturato di 2,57 miliardi e un Ebita di 145,3 milioni.Indicazioni positive anche dal fronte ordini che nel trimestre in esame si sono attestati a 2,5 miliardi, in crescita del 16,4% rispetto ai primi tre mesi del 2018, principalmente grazie all’elettronica per la difesa e sicurezza. Il portafoglio è così salito a 36,6 miliardi, assicurando una copertura pari a circa 3 anni.Confermate le previsioni per l'intero 2019. "In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2019 e delle aspettative per i successivi - scrive la società - si confermano le guidance per l’intero anno".