Leonardo: risultato 2016 sopra mezzo miliardo, +60% per gli ordini

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 18:14

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha terminato l’esercizio 2016 con un risultato netto ordinario di oltre 500 milioni di euro, in crescita di oltre il 100% rispetto ai 253 milioni del 2015, “grazie –riporta la nota della società- al significativo miglioramento della gestione operativa, nonché della gestione finanziaria e fiscale”.



Gli ordini sono stati pari a circa 20 miliardi di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2015, e portano il portafoglio ordini a circa 35 miliardi di euro, +20% rispetto a un anno prima. -8% per i ricavi, scesi a 12 miliardi, mentre l’Ebita ha segnato un +4% a 1,25 miliardi.



L’indebitamento netto di Gruppo è stato pari a circa 2,8 miliardi, -15% rispetto ai 3.278 milioni di fine 2015. “Superati gli obiettivi del Piano Industriale presentato ad inizio 2015, con riduzione dell’indebitamento netto a 2,8 miliardi di euro ottenuta con un anno di anticipo”.



Il Piano Industriale 2017-2021 prevede, nel corso dei prossimi 5 anni, il raggiungimento di un “book-to-bill” stabilmente intorno ad 1 e una crescita media annua dei ricavi tra il 3 e il 5 per cento e un miglioramento della redditività operativa (la società prevede che il RoS si attesti all’11% già a metà dell’arco di Piano).