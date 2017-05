Leonardo: balzo dell’utile netto del primo trimestre, guidance confermata

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 19:22

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto di 78 milioni di euro, in aumento del 21,9% rispetto ai 64 milioni del primo trimestre del 2016 (che aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di FATA).



Segno meno per il fatturato, sceso del 2,4% a 2.476 milioni di euro, “per effetto –riporta la nota della società – della riduzione dei ricavi negli Elicotteri e dell’effetto negativo del cambio GBP/€”. +3% per gli ordini, saliti a 2.647 milioni.



Segno più anche per l’Ebitda, +1,2% a 330 milioni, mentre su base annua l’indebitamento migliora di 958 milioni portandosi a 3.254 milioni “grazie al positivo andamento di cassa”.



“In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi, si confermano le guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016”.