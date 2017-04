L'Espresso: ricavi a 136,4 mln di euro e utili a 5 mln nel primo trimestre 2017

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo L'Espresso ha annunciato di avere archiviato il primo trimestre dell'anno con ricavi consolidati pari a 136,4 milioni di euro, mentre il risultato netto si è attestato a 5 milioni. Questi dati si confrontano con un fatturato di 135,9 milioni e un risultato netto di 5,5 milioni in base alla trimestrale pro-forma per il periodo gennaio-marzo 2016.

La società ha precisato nella nota odierna che per "garantire la comparabilità dei dati, si è elaborato per il primo trimestre del 2016 un conto economico pro-forma che rappresenta i risultati sul perimetro attuale, vale a dire tenendo conto, per le 5 testate deconsolidate, dei soli ricavi e costi della concessionaria". Lo scorso 30 luglio il Gruppo Espresso e Itedi hanno infatti firmato l’accordo quadro riguardante l’integrazione delle due società.